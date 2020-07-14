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شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. 12 وظيفة الأعلى أجرا.. الوساطة المالية يتصدر بـ3448 جنيها أسبوعيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر العنصر البشرى من أهم عناصر الإنتاج والركيزة الأساسية للارتقاء بمستوى المعيشة وتنمية الموارد البشرية التي تعتمد عليها الدول فى التخطيط الاستراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة، لذا تأتى أهمية توفير بيانات تفصيلية عن هذا العنصر الحيوي.
ويصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء النشرة السنوية لإحصاءات التوظف ولأجور وساعات العمل التى تتضمن بيانات عن حجم التوظف ومتوسطات الأجور ومتوسطات عدد ساعات العمل الأسبوعية في منشآت القطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص طبقا للنشاط الاقتصادى.
ويرصد ”الخليج 365” بالإنفوجراف قائمة الوظائف الأعلى أجرا في مصر، والتي تصدرها نشاط الوساطة المالية والتأمين بأعلى متوسط أجر اسبوعي بلغ 3 آلاف و448 جنيها عام 2019، مقابل 3 آلاف و289 جنيها عام 2018.
التعدين واستغلال المحاجر 2003 جنيهات
النقل والتخزين 1716 جنيها
امدادات الكهرباء والغاز 1516 جنيها
التشييد والبناء 1417 جنيها
أنشطة الخدمات الأخرى 1321 جنيها
الإمداد المائي وشبكات الصرف 1234 جنيها
الزراعة واستغلال الغابات 1206 جنيهات
العقارات والتأجير 1081 جنيها
الأنشطة الإدارية 1046 جنيها
تجارة الجملة والتجزئة 1017 جنيها
الأنشطة العلمية والتقنية 1016 جنيها
متوسط الأجر الاسبوعي طبقا للنشاط الاقتصادى
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