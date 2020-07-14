شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تبقي صادراتها من النفط في أغسطس عند مستويات يوليو والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ذكرت مصادر بصناعة النفط أن صادرات السعودية من الخام في أغسطس ستظل دون تغير مقارنة بمستويات شهر يوليو، مشيرا إلى إن الكميات الإضافية المنتظر أن تضخها المملكة الشهر القادم بموجب اتفاق أوبك+ ستستهلك محليا لتلبية تنامي الطلب على الكهرباء.
واتفقت مجموعة أوبك+، على تخفيض إنتاج النفط منذ مايو بنحو 9.7 مليون برميل يوميا، على أن تتقلص التخفيضات بعد يوليو إلى 7.7 مليون برميل يوميا. ومن المتوقع أن يزيد الطلب على حرق النفط هذا الصيف عن العام الماضي بسبب القيود على الحركة المفروضة لمواجهة كوفيد-19 والتي أجبرت الملايين على لزوم منازلهم، بحسب وكالة رويترز.
ويعقد وزراء دول رئيسية في أوبك+، من بينها روسيا والسعودية كأعضاء في لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، محادثات غداً الأربعاء لمراجعة الوضع في سوق النفط والتزام الدول باتفاق الخفض.
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