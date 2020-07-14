شكرا لقرائتكم خبر عن الناصر: "أرامكو" أعادت جدولة بعض المشاريع دون تأثير على طاقتها القصوى والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير الإداريين التنفيذيين فيها، أمين الناصر، إن الملاءة المالية للشركة قوية لكنها مع ذلك قامت بإعادة جدولة بعض المشاريع من دون أن يؤثر ذلك على استراتيجيتها أو التزاماتها أو طاقتها الإنتاجية القصوى.

وأكد الناصر خلال لقاء افتراضي، نظمته غرفة الشرقية للحديث عن آثار فيروس كورونا على سير الأعمال والتحديات التي يواجهها قطاع الطاقة، أن أرامكو نجحت برفع إنتاجها إلى 12 مليون برميل خلال 20 يوماً وفي خضم الأزمة، بحسب "العربية".

وأشار إلى إن إتمام صفقة الاستحواذ على 70% من سابك في خضم أسوأ أزمة يواجهها الاقتصاد العالمي منذ أكثر من 80 عاماً، دليل على قوة ملاءة أرامكو وجهوزيتها للتعامل مع مختلف الأزمات.

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وكانت الشركة قد أعلنت أمس أنه سيتم البث الإلكتروني لنتائجها بالربع الثاني من 2020 على موقعها في يوم 10 أغسطس المقبل، وفي تمام الساعة الساعة 3:30 مساءً بتوقيت الرياض.

وكانت أرامكو قد حققت صافي أرباح بلغ 62.5 مليار ريال في الربع الأول 2020 مقابل أرباح بلغت 83.3 مليار ريال في الربع الأول 2019.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 129.7 مليار ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 166.6 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

بينما كانت قد حققت صافي أرباح بلغ 330.69 مليار ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 416.52 مليار ريال في العام 2018.