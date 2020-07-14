شكرا لقرائتكم خبر عن "السديس للتجارة" تعتزم إدراج أسهمها في "نمو" مطلع 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عينت شركة السديس للتجارة والنقل مجموعة الدخيل المالية، مستشاراً مالياً تمهيدا لطرح أسهم الشركة في السوق الموازية "نمو" من خلال الإدراج المباشر.

وأوضحت "الدخيل" أنها تعمل مع السديس على استكمال المتطلبات النظامية والحصول على موافقة هيئة السوق المالية لإدراج أسهم الشركة في السوق الموازية "نمو"، بحسب "العربية".

وقال علي الحضيف، الرئيس التنفيذي لشركة السديس للنقل أن عملية الإدراج لا تعد طرحاً عاماً وإنما الشركة لملاكها ويتم إدراجهم بالسوق بشكل مباشر وبالتالي يعطي مساحة للمستثمرين لمتابعة أعمال الشركة ويساهم ذلك في نمو أعمالها".

مشيرا إلى أن الشركة بدأت بالعمل على الإدراج منذ ما يقارب 6 أشهر، ونستهدف الشركة الطرح بالربع الأول من 2021

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وأوضح أن عملية الإدراج في سوق نمو يستهدف دعم نمو أعمال الشركة، مضيفا أن توقيت الإدراج الحالي يأتي بالتزامن مع تسهيلات عدة مقدمة من هيئة سوق المال.

وتعمل شركة السديس في نقل المواد البترولية والأسمنت والبضائع، كما تعد ناقلاً معتمداً ومؤهلاً لدى شركتي أرامكو و"السعودية للكهرباء"، وبعض القطاعات العسكرية.

يشار إلى أن سوق النقل السعودي موزع بين عدد كبير من الناقلين ويشكل الناقلون الصغار 70% من حجم السوق وبالتالي الناقلون الكبار عددهم محدود ومرتكز بأعمال مع شركات ضخمة مثل أرامكو وسابك.

ومؤخرا، نشرت شركة السوق المالية السعودية "تداول" قواعد الإدراج المعدلة لاستطلاع مرئيات المهتمين والمعنيين والتي تهدف من خلال التعديلات المقترحة إلى تنظيم متطلبات إدراج صناديق الاستثمار العقارية المتداولة وصناديق الاستثمار المغلقة المتداولة وصناديق المؤشرات المتداولة في نمو- السوق الموازية.

وذكرت "تداول" في بيان على موقعها الإلكتروني، أنه سيتم استقبال المرئيات في موعد أقصاه 5 أغسطس المقبل على البريد الإلكتروني، مشيرة إلى أن هذه المرئيات والملاحظات ستكون محل العناية والدراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية للوثائق.