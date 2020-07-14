شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لأسعار الفضة لأول مرة في ثلاثة جلسات مع الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ 26 من أيلول/سبتمبر 2016 وسط ارتفاع مؤشر الدولار وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:18 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم أيلول/سبتمبر المقبل 0.05% لتتداول حالياً عند 19.45$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 19.46$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 19.79$ للأوتصة، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى 96.54 مقارنة بالافتتاحية عند 96.52.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد وثاني أكبر دولة صناعية عالمياً، صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت تقلص الفائض إلى 329 مليار يوان أي ما يعادل 46.4$ مليار مقابل 443 مليار يوان أي ما يعادل 62.9$ مليار في أيار/مايو الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 410 مليار يوان أي ما يعادل 58.3$ مليار، وذلك مع ارتفاع الواردات بصورة فاقت ارتفاع الصادرات خلال الشهر الماضي.

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على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين التي قد تظهر نمو 0.5% مقابل انكماش 0.1% في أيار/مايو، كما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته نمو 0.1% مقابل انكماش 0.1%، بينما قد تعكس القراءة السنوية للمؤشر تسارع النمو إلى 0.6% مقابل 0.1%، كما قد تظهر القراءة السنوية الجوهرية تباطؤ النمو إلى 1.1% مقابل 1.2%.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ونائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد حيال توقعات السياسة الاقتصادية والنقدية في ندوة عبر الإنترنت تستضيفها الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال، بخلاف ذلك، فقد تابعنا الجمعة الماضية استبعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري جديد في الوقت الراهن مع الصين، وأنه لا يمكن التفكير في مثل هذا الأمر حالياً.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أمس الاثنين تحذير المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم من كون "الكثير من البلدان تسير في الاتجاه الخاطئ"، موضحاً أنه "في العديد من البلدان حول العالم، نشهد الآن زيادات خطيرة في حالات Covid-19، وتمتلئ أجنحة المستشفيات مرة أخرى" ومضيفاً "يبدو أن العديد من البلدان تخسر مكاسبها التي تحققت حيث لم يتم تنفيذ تدابير مثبتة للحد من المخاطر".

وجاءت تحذيرات أدهانوم والذي أفاد بأنه لن يكون هناك عودة للأوضاع الطبيعية قريباً وأنه ما لم يتم اتباع معايير احتواء كورونا فأن الأوضاع ستصبح أكثر سوءاً، عقب ساعات من أفادت المنظمة الأحد بأن ارتفاع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي عالمياً شهدت ارتفاع يومي قياسي جديد، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بكورونا لقرابة 12.77 مليون ولقي 566,654 شخص مصرعهم في 216 دولة.