شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع العملة الموحدة اليورو للجلسة الثالثة على التوالي أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ونائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد حيال توقعات السياسة الاقتصادية والنقدية في ندوة عبر الإنترنت تستضيفها الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال.

في تمام الساعة 05:02 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.01% إلى مستويات 1.1345، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1343 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1350، بينما حقق الأدنى له عند 1.1335.

Advertisements

هذا وتترقب الأسواق عن أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تؤكد على نمو 0.6% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة لشهر حزيران/يونيو ومقابل انكماش 0.1% في أيار/مايو، وذلك قبل أن نشهد عن اقتصاديات منطقة اليورو ككل صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس ارتفاعاً 14.9% مقابل تراجع 17.1% في نيسان/أبريل.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة إحصائية مؤشر ZEW للثقة في الاقتصاد لاقتصاديات منطقة اليورو ككل والتي قد توضح تقلص الاتساع إلى ما قيمته 55.8 مقابل ما قيمته 58.6 في القراءة السابقة لشهر أيار/مايو، كما قد تظهر قراءة إحصائية مؤشر ZEW للثقة في الاقتصاد لألمانيا تقلص الاتساع إلى ما قيمته 60.1 مقابل ما قيمته 63.4 في أيار/مايو.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين التي قد تظهر نمو 0.5% مقابل انكماش 0.1% في أيار/مايو، كما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته نمو 0.1% مقابل انكماش 0.1%، بينما قد تعكس القراءة السنوية للمؤشر تسارع النمو إلى 0.6% مقابل 0.1%، كما قد تظهر القراءة السنوية الجوهرية تباطؤ النمو إلى 1.1% مقابل 1.2%.