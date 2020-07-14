شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يحافظ على مساره الصاعد- تحليل - 14-7-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدم سعر الزوج إغلاق إيجابي جديد فوق مستوى 120.60 والذي يمثل بدوره امتداد لدعم القناة الصاعدة ليعزز بذلك المسار الصاعد المقترح بالتقرير السابق, نتوقع بتجميع السعر حاليا لعزم إيجابي جديد الاندفاع نحو 122.40 وبتجاوزه لهذا الحاجز سيعزز فرص تسجيل أهداف إيجابية جديدة بانجذابه نحو 122.90. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 121.30 و 122.40 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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