الباوند مقابل الين يتذبذب ضمن القناة الصاعدة-تحليل - 14-7-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل سعر الزوج باختراق مستوى 135.20 مما دفع به ذلك لتشكيل ارتداد سلبي لحظي مواجها بذلك محور المتوسط المتحرك 55 والمستقر عند 134.50, هبوط مؤشر ستوكاستيك حاليا دون مستوى 50 قد يدفع بالسعر لاختبار دعم القناة الصاعدة الممتد نحو 133.45 وليزيد ذلك من فرص تجميعه للعزم الإيجابي الإضافي خلال الفترة القريبة.
مما سبق, سنبقى على توقعنا الرئيسي الصاعد ولنشير إلى أن نجاح السعر باكتساب العزم الإيجابي الإضافي سيمكنه من تجديد الضغط على مستوى 135.20 وبتجاوزه سينجح بالوصول نحو مستوى تصحيح 50% فيبوناتشي والمستقر عند 136.65.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 133.80 و 135.20
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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