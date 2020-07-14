شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين دون أي جديد– تحليل - 14-7-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا جديد لدى سعر البلاتين باستقراره السلبي المتكرر دون محور المتوسط المتحرك 55 ليستمر ذلك بإعاقة الهجوم الصاعد والمنتظر سابقا وليضطر لتشكيل تذبذب جانبي باستقراره عند 831.00, نذكر بأن السيناريو الصاعد سيبقى قائم بثبات الدعم المحوري المستقر عند 758.00 ليدعونا ذلك لانتظار تجميع السعر لعزم إيجابي قوي, ليسهل مهمة اختراق الحاجز والوصول نحو الأهداف الرئيسية التي تبدأ من 915.00.
نطاق التداول المتوقع ما بين 800.00 و 870.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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