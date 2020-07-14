شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يسجل مستويات إيجابية جديدة– تحليل -14-7-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر النحاس هجوم صاعد قوي خلال التداولات الأخيرة لنلاحظ تسجيله لمستويات إيجابية جديدة بوصوله نحو 2.9710 ليتقرب بذلك من الهدف الثاني المقترح بالتقرير السابق, الارتداد اللحظي الحالي يعبّر عن محاولة تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي ليزيد ذلك من فرص تجاوز حاجز 23.6% فيبوناتشي وليفتح الباب أمامه لتحقيق المزيد من الأهداف بوصوله نحو 3.0500 خلال الفترة القادمة. نذكر بأهمية ثبات الدعم الممتد نحو 2.8000 لتأكيد السيناريو الصاعد ليحافظ السعر بذلك على استقراره فوق محاور القناة الهابطة لحين تسجيله للهدف المذكور سابقا. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.8500 و 3.000 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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