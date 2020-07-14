شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في ثلاثة جلسات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام خلال الجلسة الآسيوية وسط الاستقرار الإيجابي مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهم عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستورد للنفط في العالم وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للنفط عالمياً وفي ظلال الفلق من تفشي فيروس كورونا.

وفي تمام الساعة 04:02 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة تسليم آب/أغسطس المقبل لأسعار النفط "نيمكس" 1.07% لتتداول عند مستويات 39.18$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 39.60$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 40.10$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أيلول/سبتمبر القادم 0.88% لتتداول عند 41.87$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 42.24$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 42.72$ للبرميل، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.05% إلى 96.56 مقارنة بالافتتاحية عند 96.52، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 96.46.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد وثاني أكبر دولة صناعية عالمياً، صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت تقلص الفائض إلى 329 مليار يوان أي ما يعادل 46.4$ مليار مقابل 443 مليار يوان أي ما يعادل 62.9$ مليار في أيار/مايو الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 410 مليار يوان أي ما يعادل 58.3$ مليار، وذلك مع ارتفاع الواردات بصورة فاقت ارتفاع الصادرات خلال الشهر الماضي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين التي قد تظهر نمو 0.5% مقابل انكماش 0.1% في أيار/مايو، كما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته نمو 0.1% مقابل انكماش 0.1%، بينما قد تعكس القراءة السنوية للمؤشر تسارع النمو إلى 0.6% مقابل 0.1%، كما قد تظهر القراءة السنوية الجوهرية تباطؤ النمو إلى 1.1% مقابل 1.2%.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أفادت الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك محمد باركيندو بأن أسواق النفط تقترب من تحقيق التوازن مدعومة بالارتفاع التدريجي للطلب بالتزامن مع تخفيف القيود في العديد من البلدان عالمياً، ووسط تخفيضات الإنتاج التي تلتزم بها منظمة أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً أو ما بات يعرف بـ"أوبك بلس".

Advertisements

وجاء ذلك وسط تطلع الأسواق إلى فعليات اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمنظمة أوبك غداً الأربعاء في ظلال تنامي التوقعات بإقرار أوبك بلس تخفيف قيود الإنتاج من 9.7 مليون برميل يومياً منذ أيار/مايو إلى 7.7 مليون برميل يومياً في آب/أغسطس، بينما لا تزال مخزونات النفط العالمية أعلى المعدلات الطبيعية للسوق المتوازن، ويظل التهديد الفعلي لأسعار النفط يمكن في عودة إغلاقات الاقتصاديات العالمية مرة أخرى بسبب تفشي كورونا.

ونود الإشارة، لكون وكالة الطاقة الدولية كشفت الجمعة الماضية عن أخر تقريرها والتي أفادت من خلاله بأن المعروض النفطي العالمي تراجع 2.4 مليون برميل يومياً خلال حزيران/يونيو إلى الأدنى له في تسعة أعوام عند مستويات 86.9 مليون برميل يومياً، مع الإشارة، لكون تراجع الطلب العالمي على النفط خلال الربع الثاني من العام الجاري 2020 كان أقل حده من التوقعات.

كما تطرق تقرير وكالة الطاقة الدولية مؤخراً لكون مخزونات النفط العالمية تراجعت بواقع 34.9 مليون برميل إلى 176.4 مليون برميل وذلك بعد أن بلغت الأعلى لها على الإطلاق في أيار/مايو، وتتوقع الوكالة نمو الطلب على النفط عالمياً خلال عام 2020 بنحو 400 ألف برميل يومياً إلى مستويات 92.1 مليون برميل يومياً، مع تحذيرها من كون تفشي فيروس كورونا بشكل موسع قد يضغط من جديد على تعافي الطلب العالمي للنفط.

ويذكر أن المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم حذر أمس الاثنين من كون "الكثير من البلدان تسير في الاتجاه الخاطئ"، موضحاً أنه "في العديد من البلدان حول العالم، نشهد الآن زيادات خطيرة في حالات Covid-19، وتمتلئ أجنحة المستشفيات مرة أخرى" ومضيفاً "يبدو أن العديد من البلدان تخسر مكاسبها التي تحققت حيث لم يتم تنفيذ تدابير مثبتة للحد من المخاطر".

وجاءت تحذيرات أدهانوم والذي أفاد بأنه لن يكون هناك عودة للأوضاع الطبيعية قريباً وأنه ما لم يتم اتباع معايير احتواء كورونا فأن الأوضاع ستصبح أكثر سوءاً، عقب ساعات من أفادت المنظمة الأحد بأن ارتفاع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي عالمياً شهدت ارتفاع يومي قياسي جديد، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بكورونا لقرابة 12.77 مليون ولقي 566,654 شخص مصرعهم في 216 دولة.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة، فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 4 منصة لإجمالي 181 منصة، لتعكس التراجع الأسبوعي السابع عشر لها على التوالي، ونود الإشارة، لكون المنصات تراجعت بواقع 517 منصة منذ 13 من آذار/مارس، لتعكس الأدنى لها في أكثر من عقد من الزمن مع تراجع منصات الحفر والتنقيب على النفط بأكثر من الثلثين في أربعة أشهر.

ونود الإشارة، لكون الإنتاج الأمريكي استقر خلال الأسبوع المنقضي في الثالث من تموز/يوليو عند نحو 11.0 مليون برميل يومياً دون تغير يذكر عن الأسبوع السابق، موضحاً تراجع بواقع 2.1 مليون برميل يومياً أو بنحو 20% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 في آذار/مارس 2020 وذلك من جراء إغلاق منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة في ظل اتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع.