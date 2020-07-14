شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تستأنف الارتداد من الأعلى لها في تسعة أعوام مع ارتفاع مؤشر الدولار لأول مرة في ثلاثة جلسات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة في خمسة جلسات من الأعلى لها منذ 19 من أيلول/سبتمبر 2011 وسط الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:39 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم آب/أغسطس القادم 0.24% لتتداول عند 1,800.80$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,805.20$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,814.10$ للأوتصة، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.05% إلى 96.56 مقارنة بالافتتاحية عند 96.52.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الصيني أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت تقلص الفائض إلى 329 مليار يوان أي ما يعادل 46.4$ مليار مقابل 443 مليار يوان أي ما يعادل 62.9$ مليار في أيار/مايو الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 410 مليار يوان أي ما يعادل 58.3$ مليار، وذلك مع ارتفاع الواردات بصورة فاقت ارتفاع الصادرات خلال الشهر الماضي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين التي قد تظهر نمو 0.5% مقابل انكماش 0.1% في أيار/مايو، كما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته نمو 0.1% مقابل انكماش 0.1%، بينما قد تعكس القراءة السنوية للمؤشر تسارع النمو إلى 0.6% مقابل 0.1%، كما قد تظهر القراءة السنوية الجوهرية تباطء النمو إلى 1.1% مقابل 1.2%.

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ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ونائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد حيال توقعات السياسة الاقتصادية والنقدية في ندوة عبر الإنترنت تستضيفها الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال، بخلاف ذلك، فقد تابعنا الجمعة الماضية استبعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري جديد في الوقت الراهن مع الصين، وأنه لا يمكن التفكير في مثل هذا الأمر حالياً.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أمس الاثنين تحذير المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم من كون "الكثير من البلدان تسير في الاتجاه الخاطئ"، موضحاً أنه "في العديد من البلدان حول العالم، نشهد الآن زيادات خطيرة في حالات Covid-19، وتمتلئ أجنحة المستشفيات مرة أخرى" ومضيفاً "يبدو أن العديد من البلدان تخسر مكاسبها التي تحققت حيث لم يتم تنفيذ تدابير مثبتة للحد من المخاطر".

وجاءت تحذيرات أدهانوم والذي أفاد بأنه لن يكون هناك عودة للأوضاع الطبيعية قريباً وأنه ما لم يتم اتباع معايير احتواء كورونا فأن الأوضاع ستصبح أكثر سوءاً، عقب ساعات من أفادت المنظمة الأحد بأن ارتفاع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي عالمياً شهدت ارتفاع يومي قياسي جديد، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بكورونا لقرابة 12.77 مليون ولقي 566,654 شخص مصرعهم في 216 دولة.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا مؤخراً كشف مجلس الذهب العالمي عن تقريره الدوري النصف سنوي والذي أفاد بأن الصناديق المتداولة للذهب سجلت خلال حزيران/يونيو سابع زيادة شهرية من التدفقات النقدية على التوالي، لتضيف 104 طن مكعب من الذهب أو ما يعادل 5.6$ مليار أو 2.7% من الأصول المدارة وأن صافي التدفقات العالمية خلال النصف الأول من عام 2020 بلغت 39.5$ مليار متفوقة على الزيادة القياسية المسجلة في 2016.

وفي نفس السياق، نوه رئيس مجلس الذهب العالمي جوان كارلوس أرتيجاس لكون "الصناديق الاستثمارية للذهب اخترقت مستويات قياسية عدة هذا العالم، مع سعى المستثمرين للملاذ الآمن من الهبوط الاقتصادي الذي خلقة فيروس كورونا" مضيفاً "لوضع التدفقات الحالية في سياقها خلال النصف الأول من 2020، فقد تجاوزت التدفقات لصناديق الذهب بقوة مشتريات المصارف المركزية من الذهب خلال 2018/2019".