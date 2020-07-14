الدولار الأسترالي يضغط على المتوسط المتحرك – تحليل - 14-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بسلبية مساء يوم أمس ليضغط على المتوسط المتحرك 50، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يحاول اكتساب العزم الإيجابي، حيث يصل إلى مناطق التشبع في البيع الآن، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد.
وحتى الآن، لا يزال سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً بثبات السعر فوق 0.6880، مع الإشارة إلى أن هدفنا الرئيسي المتوقع يصل إلى 0.7064.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6880 والمقاومة 0.7020
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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