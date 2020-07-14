شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يواجه مقاومة قوية – تحليل - 14-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر عقود خام برنت اختباراً لمستوى 43.38 يوم أمس، وارتد هبوطاً بشكل قوي من هناك، ليستأنف الاتجاه الهابط المقترح في تقاريرنا الأخيرة، في طريقه لتحقيق أهدافنا المنتظرة التي تبدأ عند 40.00 وتمتد إلى 37.86 بعد تجاوز المستوى السابق.

التحركّ دون المتوسط المتحرك 50 يدعم الانخفاض المقترح، وكسر 41.30 سيشكّل حافز سلبي يدعم فرص تسريع الموجة الهابطة المتوقعة، والتي ستبقى قائمة وفعالة ما لم يتم اختراق مستوى 43.38 والثبات بإغلاق يومي فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 40.00 والمقاومة 43.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط