شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يستأنف الانخفاض – تحليل - 14-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات سعر النفط هبوطاً بشكل ملحوظ بعد الاقتراب من المقاومة المحورية 40.80 يوم أمس، ليقترب من حاجز 39.00 الآن، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الهابط المتوقع على المدى اللحظي، والذي يستهدف مستويات 37.50 ثم 36.10 كمحطات رئيسية تالية.

نشير إلى أن كسر مستوى 38.50 سيسهّل مهمة السعر بتحقيق الأهداف المذكورة، بينما يمثّل اختراق 40.80 عامل إيجابي سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لاستعادة المسار الرئيسي الصاعد من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 37.00 والمقاومة 40.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط