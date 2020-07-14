شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحقق مكاسب جيدة – تحليل - 14-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر الفضة تداولات إيجابية جيدة يوم أمس واقترب من مناطق 19.40، ويظهر بعض الميل الهابط المؤقت بتأثير سلبية مؤشر ستوكاستيك، والذي يبدأ بالتخلص من عزمه السلبي في طريقه نحو مناطق التشبع في البيع.
المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم السعر من الأسفل، ليحمي استمرار التداول داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالرسم البياني أعلاه، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد المتوقع على المدى اللحظي والقصير، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 19.64، في حين يتطلب تحقيقه الثبات فوق مستوى 18.50.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 18.85 والمقاومة 19.40
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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