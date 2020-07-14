شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يختبر الدعم – تحليل - 14-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر الذهب ضغط سلبي لحظي ليختبر دعم القناة الفرعية الصاعدة التي تظهر بالصورة، يرافقه اقتراب مؤشر ستوكاستيك من مناطق التشبع في البيع، ونلاحظ أن المتوسط المتحرك 50 يلتقي مع الدعم المذكور ليضيف مزيد من القوة إليه.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجّعنا على الاستمرار بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، والذي يستهدف مستويات 1840.00 ثم 1860.00 كمحطات رئيسية تالية، مع الانتباه إلى أن كسر 1777.00 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر لبدء موجة تصحيحية هابطة على المدى اللحظي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1785.00 والمقاومة 1830.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد