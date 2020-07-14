شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يبدأ بالانخفاض – تحليل - 14-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار مقابل الين بإيجابية ملحوظة يوم أمس ليختبر خط المقاومة الذي يظهر بالصورة، ويبدأ اليوم بميل هابط في إشارة لتوجه السعر لاستئناف الاتجاه الهابط، تدعمه الإشارة السلبية التي تظهر بوضوح من خلال مؤشر ستوكاستيك، بانتظار التوجه نحو 106.44 كهدف رئيسي أول.

لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون 107.68، مع التذكير بأن كسر المستوى المستهدف سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 105.20 على المدى القريب.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 106.40 والمقاومة 107.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط