شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يواجه ضغط سلبي – تحليل - 14-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات يوم أمس بسلبية ملحوظة ليقترب من أرضية الدعم المحورية 1.2515، ونلاحظ أن المتوسط المتحرك 50 يحاول حماية السعر من تكبّد مزيد من الخسائر، بينما يظهر مؤشر ستوكاستيك إشارات تشبّع في البيع الآن.

وبالتالي، نحن نعتقد بأن الفرص متاحة لاستئناف الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، حيث لا يزال التأثير الإيجابي لنموذج الرأس والكتفين المقلوب فعالاً، بانتظار التوجه نحو 1.2777 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي، مع الانتباه إلى أن كسر 1.2515 والثبات دونه سيضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض وتحقيق أهداف سلبية تبدأ عند 1.2400 وتمتد إلى 1.2304.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2490 والمقاومة 1.2660

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد