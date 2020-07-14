اليورو يحتاج للعزم الإيجابي – تحليل - 14-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اقترب زوج اليورو مقابل الدولار من مقاومة القناة اللحظية الصاعدة التي تظهر بالصورة، ويبدأ بتقديم تداولات سلبية في طريقه لاختبار محتمل لدعم هذه القناة، حيث يتأثر السعر بسلبية مؤشر ستوكاستيك، مما قد يجبره على تقديم بعض الميل الهابط خلال الجلسات القادمة.
لكن بشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير بثبات السعر فوق 1.1270، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يواصل حمل الزوج من الأسفل، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 1.1420.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1270 والمقاومة 1.1420
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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