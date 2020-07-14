شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم اليوم.. الكندوز يبدأ من 120 جنيها والضأن من 130 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الأسواق المصرية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتأتى اللحوم كأحد السلع الرئيسية التى يعتمد عليها المجتمع المصرى خلال هذا الموسم، ويشهد السوق المصرى استقرارا اليوم الثلاثاء 14-7-2020 فى الأسعار وفقا لما أكدته شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وتراوحت أسعار اللحوم الكندوز بين 120- 150 جنيها وسجلت أسعار اللحوم الضأن بين 130- 160 جنيها للكيلو فيما سجلت اللحوم الجملية 90-120 جنيها الكيلو.

Advertisements

وسجلت أسعار البفتيك والاستيك كندوز 120-150 جنيها فى الكيلو، الكبدة بين 120-150 جنيها الكيلو، والبرجر البلدى فسجلت 110-140 جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-100 جنيها، السجق 110-130 جنيها الكيلو، اللحم المفروم العادى 120-140 جنيها الكيلو.

والجدير بالذكر أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، ومديريات الطب البيطرى على مستوى محافظات الجمهورية، تواصل حملاتها البيطرية اليومية المفاجئة بالتنسيق مع أطباء الادارة المركزية للصحة العامة والمجازر ومديريات الطب البيطرى،على مجازر اللحوم واسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها اماكن عرض وبيع اللحوم والمنتجات الحيوانية خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من غش اللحوم، واتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاه المخالفين، تأكيد على وصول غذاء صحى أمن للمواطنين فى المقام الأول.