شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل صباحي – 14-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم الراجحي (1120) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على الارتفاع من جديد، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما أنه ما يزال يتأثر بتركيبة فنية إيجابية متكونة في وقت سابق على المدى القصير وهو نموذج القاع المزدوج، ولكن بالرغم من ذلك يتحرك بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.

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لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 61.70، بشرط ثبات مستوى الدعم 55.90،

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 55.90 ومستوى المقاومة 59.70.