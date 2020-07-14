شكرا لقرائتكم خبر عن اميانتيت يستعد بمهاجمة مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 14-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم اميانتيت (2160) في آخر جلساته، ليستعد السهم بهذا الارتفاع مهاجمة مستوى المقاومة المهم 11.36، ليحقق مكاسب جديدة بلغت نسبتها 1.86% بما يعادل 0.20 نقطة، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 11.36، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 13.62.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.00 ومستوى المقاومة 12.00.