شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء السعودية يواصل الانخفاض – تحليل صباحي – 14-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم كهرباء السعودية (5110) الانخفاض في آخر جلساته، وذلك وسط تداولات السهم بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى المتوسط، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.51% بما يعادل -0.08 نقطة، كما يعاني السهم أيضاً من الضغط السلبي المتواصل لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع. Advertisements لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم القريب 15.22 استعداداً لكسره. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.22 ومستوى المقاومة 16.00.

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