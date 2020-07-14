شكرا لقرائتكم خبر عن شمس يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 14-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم شمس (4170) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -3.74% بما يعادل -1.00 نقطة، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة، وليحاول اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 24.32، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 28.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 24.32 ومستوى المقاومة 28.80.