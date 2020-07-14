شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة للتأمين يستقر بمنطقة إيجابية – تحليل صباحي – 14-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم المتحدة للتأمين (8190) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 1.17% بما يعادل 0.11 نقطة، ليستقر السهم بهذا الارتفاع أعلى مستوى 9.42، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى القصير (من 10.98 إلى 6.90)، وسط استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية.

Advertisements

لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 9.42، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 10.11 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.30 ومستوى المقاومة 10.11.