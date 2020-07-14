شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر السوق الموازي نمو حد أعلى يتشبث بالاتجاه الصاعد – تحليل صباحي – 14-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع مؤشر السوق الموازي نمو حد أعلى (NOMUC) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر استناده لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، ليحقق المؤشر مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.73% بما يعادل 60.681، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 7,956.43، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 9,495.97.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,956.43 ومستوى المقاومة 9,000.00.