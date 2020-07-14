شكرا لقرائتكم خبر عن الحكير يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 14-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الحكير (4240) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم بهذا الانخفاض اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على الارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.85% بما يعادل -0.16 نقطة، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 17.62، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 22.06.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.62 ومستوى المقاومة 20.00.