شكرا لقرائتكم خبر عن تقلص الفائض في الميزان التجاري الصيني يفوق التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر الاقتصاد الصيني قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت تقلص الفائض إلى ما قيمته 329 مليار يوان أي ما يعادل 46.4$ مليار مقابل فائض بما قيمته 443 مليار يوان أي ما يعادل 62.9$ مليار في أيار/مايو الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى ما قيمته 410 مليار يوان أي ما يعادل 58.3$ مليار، وذلك مع ارتفاع الواردات بصورة فاقت ارتفاع الواردات خلال الشهر الماضي.

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