شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة مجملها سلبية والأنظار على بيانات التجارة للصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثاني جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها سلبية مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الصينية والاسترالية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم النيوزيلندية اليوم الثلاثاء وسط تطلع المستثمرين للكشف عن قراءة الميزان التجاري للصين أكبر اقتصاديات آسيا وأكبر شريك تجاري لكبرى الاقتصاديات الآسيوية والتي قد تعكس تقلص الفائض في الميزان التجاري خلال حيزران/يونيو الماضي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس تحذير المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم من كون "الكثير من البلدان تسير في الاتجاة الخاطئ"، موضحاً أنه "في العديد من البلدان حول العالم، نشهد الآن زيادات خطيرة في حالات Covid-19، وتمتلئ أجنحة المستشفيات مرة أخرى" ومضيفاً "يبدو أن العديد من البلدان تخسر مكاسبها التي تحققت حيث لم يتم تنفيذ تدابير مثبتة للحد من المخاطر".

وجاءت تلك التحذيرات من قبل مدير المنظمة أدهانوم عقب ساعات من أفادت المنظمة الأحد الماضي بأن ارتفاع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي عالمياً شهدت ارتفاع يومي قياسي جديد، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 12.77 مليون ولقي 566,654 شخص مصرعهم في 216 دولة.

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مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.38% ليخسر 6.00 نقطة ويصل إلى المستوى 1,567.02، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.75% ليخسر هو الأخر 171.37 نقطة ويصل إلى المستوى 22,613.37.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية تراجعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث انخفاض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.82% ليخسر 39.80 نقطة ويصل إلى المستوى 4,813.16، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.64% ليخسر هو لأخر 22.00 نقطة ويصل إلى المستوى 3,421.29.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً 1.25% ليخسر 322.40 نقطة ويصل إلى المستوى 25,449.72، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية 0.55% ليخسر هو الأخر 12.06 نقطة ويصل إلى المستوى 2,174.00.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم والذي ارتفع بنسبة 0.30% ليخسر 33.78 نقطة ويصل إلى المستوى 11,468.57، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا تراجعاً بنسبة 0.74% ليخسر 44.41 نقطة ويصل إلى المستوى 5,933.10.