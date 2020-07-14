شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الاسترالي من الأعلى له في شهر أمام نظيره الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الرابعة على التوالي من الأعلى له منذ 11 من حزيران/يونو الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:35 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفاض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.09% إلى مستويات 0.6934 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6940، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6927، بينما حقق الزوج الأعلى له عند 0.6947.

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هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي الكشف عن قراءة مؤشر المصرف الاسترالي الوطني للثقة في الأعمال والتي أظهرت اتساعاً يما قيمته 1 مقابل انكماش عند ما قيمته 20 في القراءة السابقة لشهر أيار/مايو الماضي، بينما أوضحت قراءة المؤشر ذاته للثقة في الأوضاع الحالية تقلص الانكماش إلى ما قيمته 7 مقابل ما قيمته 24 في أيار/مايو.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين التي قد تظهر نمو 0.5% مقابل انكماش 0.1% في أيار/مايو، كما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته نمو 0.1% مقابل انكماش 0.1%، بينما قد تعكس القراءة السنوية للمؤشر تسارع النمو إلى 0.6% مقابل 0.1%، كما قد تظهر القراءة السنوية الجوهرية تباطء النمو إلى 1.1% مقابل 1.2%.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ونائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد حيال توقعات السياسة الاقتصادية والنقدية في ندوة عبر الإنترنت تستضيفها الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال، بخلاف ذلك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 12.77 مليون ولقي 566,654 شخص مصرعهم في 216 دولة.