شكرا لقرائتكم خبر عن اتساع الثقة في الأعمال في استراليا خلال حزيران/يونيو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة مؤشر المصرف الاسترالي الوطني للثقة في الأعمال لشهر حزيران/يونيو والتي أظهرت اتساعاً يما قيمته 1 مقابل انكماش عند ما قيمته 20 في القراءة السابقة لشهر أيار/مايو الماضي، بينما أوضحت قراءة المؤشر ذاته للثقة في الأوضاع الحالية تقلص الانكماش إلى ما قيمته 7 مقابل 24 في القراءة السابقة لشهر أيار/مايو.

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