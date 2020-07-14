شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يتحرك بنطاق محدود – تحليل صباحي – 14-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، ليحاول المؤشر من جديد اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على الارتفاع من جديد، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.26% بما يعادل -19.37 نقطة، في ظل توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 7,808.54، طيلة استقراره أعلى مستوى 7,407.09.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,200.00 ومستوى المقاومة 7,600.00.
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عدد أسهم الشركات الرابحة
69
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عدد أسهم الشركات الخاسرة
115
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عدد أسهم الشركات الثابتة
12
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عدد أسهم الشركات المتداولة
195
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