جهاز الإحصاء: 243 ألف طن تراجعا فى استهلاك السولار أبريل الماضى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات حكومية، أن معدلات استهلاك السولار شهدت تراجعا ملحوظا في شهر ابريل الماضي، حيث سجل استهلاك السولار نحو 950 ألف طن، مقابل 1193 ألف طن في ابريل من عام 2019، بتراجع بلغ نحو 243 ألف طن.
وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن معدلات إنتاج السولار حققت ارتفاعا في المقابل، حيث بلغ انتاج السولار في ابريل الماضي نحو 885 ألف طن، مقابل 537 ألف طن في ابريل عام 2019، بزيادة بلغت نحو 348 ألف طن.
وتأتي مؤشرات تراجع استهلاك السولار، بالتزامن مع مؤشرات تراجع الاستهلاك التي شهدها شهر ابريل في البترول والغاز الطبيعي والبوتاجاز، حيث بلغ إجمالي الاستهلاك المحلي من البترول نحو 5484 ألف طن في ابريل الماضي، مقابل نحو 6199 ألف طن ابريل عام 2019، بتراجع 715 ألف طن.
وتراجعت معدلات الاستهلاك من البوتاجاز، حيث بلغت 323 ألف طن، مقابل 332.5 ألف طن فى ابريل عام 2019، بتراجع بلغ نحو 9.5 ألف طن، وفى المقابل حقق الإنتاج زيادة وسجل نحو 155.4 ألف طن ابريل الماضى، مقابل 141.1 ألف طن فى ابريل عام 2019، بزيادة بلغت نحو 14.3 ألف طن.
وتراجعت معدلات استيراد البوتاجاز فى شهر ابريل الماضى، حيث سجل نحو 124 ألف طن، مقابل 165.4 ألف طن فى ابريل عام 2019، بتراجع بلغ نحو 41.4 ألف طن.
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