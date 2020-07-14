شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أسئلة يجب أن تجيب عنها قبل البدء فى تنفيذ مشروعك.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عددا من النصائح والارشادات التي يحتاجها رائد الأعمال قبل بداية مشروعها ولهذا وضع المشروع عددا من الأسئلة التي يجب الإجابة عليها قبل بداية المشروع والتي جاءت كالتالي :-

1- من هم شرائح العملاء؟

يجب تحديد الفئات المختلفة من الناس أو المنشآت التي تستهدفها من خلال الخدمة او المنتج الذى تقدمه

2- ما هي القيم المقترحة؟

هي حزمة المنتجات والخدمات التي تخلق قيمة لشريحة محددة من العملاء

3- ما هي القنوات؟

يقصد بها تحديد كيفية توصيل المنتج الي شرائح العملاء

4- العلاقات مع العملاء؟

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التركيز في العلاقات مع العملاء وزيادتها للحفاظ على الثقة المتبادلة

5- ما هي الموارد الأساسية؟

يصف أهم الأصول اللازمة لنجاح نموذج العمل التجاري

6 - ما هي الانشطة الرئيسية؟

تحديد الأنشطة التي يجب عليك القيام بها لتخرج بخدمة أومنتج يحتاجه العملاء

يذكر أن مركز معلومات مجلس الوزراء نشر إنفوجراف أوضح خلاله أن مصر تحتل المركز الـ9 عربيًا فى مؤشر نضوج ريادة الأعمال العربية 2020، والذى يقيس مدى قدرة الدول على دعم وتطوير ريادة الأعمال من خلال 6 أبعاد رئيسة.

وأوضح الإنفوجراف أن 34 صفقة تم توقيعها فى المنطقة العربية بقيمة 187 مليون دولار فى 2019.