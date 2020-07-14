شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 14-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 9297 نقطة، وذلك بعدما اقترب من مستوى المقاومة الحالي عند 9400 نقطة، وفي ظل تراجع كميات التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، لذلك نتوقع ان يتأرجح المؤشر بين مستوى 9400 ومستوى 9000 نقطة حتى اختراق احدهم.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 9,271 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 9,318 نقطة