شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يغلق في المنطقة الخضراء -تحليل صباحي- 14-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى المؤشر تداولات امس الاثنين في المنطقة الخضراء، حيث اغلق عند مستوى 5661 نقطة، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، وهو ماي عد إشارة ايجابية، ومازال على المؤشر تجاوز مستوى مقاومته المذكور للوصول لمستويات أعلى ولاستعادة اتجاهه الصاعد على المدى القصير، لذلك نوصي بمراقبة المؤشر عن قرب خلال الأيام القادمة.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5,638 وبين مستوى المقاومة هو 5,705 نقطة
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