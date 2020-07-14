شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "بيبسيكو" يرتفع رغم انخفاض إيراداتها في الربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "بيبسيكو" خلال تعاملات يوم الإثنين على الرغم من صدور بيانات كشفت عن انخفاض إيرادات الشركة في الربع السنوي الثاني من هذا العام.



يأتي ذلك بفعل أزمة فيروس كورونا التي أثرت سلبيا على الطلب مع إغلاق المقاهي والمطاعم والتي كانت تقدم منتجات "بيبسيكو" للعملاء.

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وتراجعت أرباح "بيبسيكو" خلال الربع الثاني إلى 1.65 مليار دولار من 2.04 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2019، وباستثناء بعض البنود، بلغ ربح الشركة 1.32 دولار لكل سهم بينما توقع محللون ربحا معدلا بنحو 1.25 دولار للسهم.



أما الإيرادات، فقد هبطت بنسبة 3% إلى 15.95 مليار دولار خلال الربع الثاني مقارنة بـ16.45 مليار دولار قبل عام، في حين توقع محللون هبوط الإيرادات إلى 15.37 مليار دولار.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "بيبسيكو" بنسبة 0.3% وأغلق جلسة الإثنين عند 134.9 دولار، وسجل السهم أعلى سعر عند 138.07 دولار في حين سجل أقل سعر عند 134.4 دولار.