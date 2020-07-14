شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" يفقد مكاسبه القوية وينهي التعاملات على انخفاض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "تسلا" في ختام تعاملات يوم الإثنين بعد قفزة خلال الجلسة بأكثر من 16% دفعت الشركة إلى قيمة سوقية تاريخية تجاوزت 300 مليار دولار.



لكن الأداء الإيجابي لم يستمر طويلا، فقد تحولت الأسهم الأمريكية نحو الانخفاض وخسرت مكاسبها، وبالتبعية، وقع القطاع التكنولوجي والصناعي تحت الضغوط.



جاء ذلك في الوقت الذي تخوف فيه المستثمرون من عودة قيود الإغلاق والعزل العام بفعل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في الولايات المتحدة إلى أكثر من ثلاثة ملايين حالة.

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وكشفت ولاية كاليفورنيا بالفعل عن إغلاق أنشطة تجارية مثل المطاعم وقاعات السينما وبعض المتاجر والحانات والمسارح في مختلف المدن والمقاطعات بالولاية بفعل ارتفاع الإصابات بالفيروس.



وكان سهم "تسلا" قد قفز يوم الجمعة الماضية محققا إغلاقا قياسياً تاريخيا دفع المدير التنفيذي للمرتبة السابعة في قائمة بلومبرج للمليارديرات بثروة قدرت بنحو 70.5 مليار دولار.



وفي ختام الجلسة، هبط سهم "تسلا" بنسبة 3.1% إلى 1497.06 دولار، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 1794.9 دولار وأقل سعر عند 1471.1 دولار.