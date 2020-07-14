شكرا لقرائتكم خبر عن عقارات ك (KRE) مازال الأداء سلبي -تحليل صباحي- 14-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 84 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 85 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر استوكاستيك نلاحظ انطلاق إشارة بيع، لذلك نتوقع انخفاض السهم مرة أخرى لمستوى الدعم 79 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 86 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 82.8 بينما مستوى المقاومة هو 85.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط