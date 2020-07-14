شكرا لقرائتكم خبر عن ميادين (SHOOTING) يتجاوز مقاومة محورية -تحليل صباحي- 14-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع بقوة لينهي تداولات امس الاثنين عند مستوى 18 فلس، ليتجاوز بذلك مستوى مقاومته السابق عند 17 فلس، مسجلا بذلك أعلى مستوى يصل اليه السهم منذ نهاية شهر سبتمبر 2018،، كما نلاحظ انطلاق إشارة شراء على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع إمكانية وصول السهم لمستوى المقاومة 21 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 17 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 16.9 بينما مستوى المقاومة هو 18.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد