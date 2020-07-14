شكرا لقرائتكم خبر عن زين (ZAIN)يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 14-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الاثنين بدون اي تغيير مقارنة بإغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 563 نقطة، في ظل ارتفاع كبير في كمية التداول، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يشهد السهم انخفاضا في الأجل القصير كعملية جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 540 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 580 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 563 بينما مستوى المقاومة هو 567 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط