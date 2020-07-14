شكرا لقرائتكم خبر عن المتكاملة (INTEGRATED) يخترق دعم هام -تحليل صباحي- 14-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره لينهي تداولات امس الاثنين عند مستوى 400 فلس، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 410 فلس، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستوى الدعم التالي عند 360 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 420 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 397.0 بينما مستوى المقاومة هو 404.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط