شكرا لقرائتكم خبر عن المتحد (ALMUTAHED) يتلقى دعما في المستويات الحالية -تحليل صباحي- 14-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى في ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 254 فلس، وذلك بعدما تلقى دعما عند مستوى 250 فلس، مصحوبا بانطلاق إشارة شراء على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يشهد السهم ارتفاعا في الأجل القصير للوصول لمستوى المقاومة 270 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 250 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 251.3 بينما مستوى المقاومة هو 255.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد