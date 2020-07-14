شكرا لقرائتكم خبر عن العقارية (ALAQARIA) يواصل التراجع -تحليل صباحي- 14-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم التراجع ليغلق امس الاثنين عند مستوى 27 فلس، وهو أدني مستوى يصل اليه السهم منذ نهاية شهر يناير الماضي، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 29٫50 فلس، وهو ما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 23 فلس، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 30 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 26.1 بينما مستوى المقاومة هو 27.6 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط