شكرا لقرائتكم خبر عن أسيكو (ACICO) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 14-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره لينهي تداولاته عند مستوى 104 فلس، وذلك بعدما استهل الجلسة مرتفعا عند مستوى 108 فلس، حيث يقابل عند هذا المستوى خط الاتجاه الهابط طويل الأجل، والذين نتوقع ان يضغط على السهم للوصول لمستوى الدعم 100 فلس كمستوى أول ثم 82 فلس كمستوى ثان، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 110 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 102.0 بينما مستوى المقاومة هو 107.0 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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