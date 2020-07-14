شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت (QNCD) يخترق دعم هام -تحليل صباحي- 14-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم انخفاضا في ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 3٫615 ريال، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 3٫66 ريال، مصحوبا بارتفاع كمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية قد تهبط به لمستوى الدعم التالي عند 3٫20 ريال كمستوى اول، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 3٫8 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 3.52 ريال وبين مستوى المقاومة هو 3.69 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط