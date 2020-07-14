شكرا لقرائتكم خبر عن شركة بروة العقارية (BRES)يتجاوز مقاومة هامة -تحليل صباحي- 14-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من مواصلة الارتفاع كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق عند مستوى 3٫31 ريال، ليستقر بذلك أعلى مستوى مقاومته السابق عند 3٫25 ريال، كما تمكن السهم من تجاوز متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، لذلك فالأنظار تتجه لأعلى لمستوى المقاومة 3٫65 ريال، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 3٫20 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 3.26 وبين مستوى المقاومة هو 3.41 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد