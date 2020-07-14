شكرا لقرائتكم خبر عن فندقيون: استقبال السياح في دبي يدشن التعافي ويدعم الاقتصاد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

يتوقع خبراء في قطاع السياحة أن تبدأ علامات التعافي التدريجية بالظهور على القطاع الفندقي في دبي خلال الفترة القادمة مع بدء استقبال الزوار والسياح الدوليين إلى الإمارة، في الوقت الذي تركز فيه الفنادق على السياحة الداخلية لدعم أداء القطاع.

وستساهم السياحة الداخلية في بشكل كبير في دعم أداء المنشآت الفندقية في دبي وخاصة في عطل نهاية الأسبوع وإجازة عيد الفطر المبارك التي سترتفع فيها معدلات الإشغال إلى مستويات لافتة، ولاسيما مع توجه العديد من الأسر المواطنة والمقيمة نحو السياحة الداخلية بدلاً من السفر إلى الخارج.

وبحسب بيانات أولية، يتوقع أن تزداد الحجوزات من السياح الدوليين إلى المدينة مع تخفيف القيود على السفر الدولي، ولاسيما أن دبي استقبلت أولى مجموعاتها السياحة منذ بدء استقبال السياح.

وأظهرت مواقع الحجوزات، زيادة في العروض والبرامج الترويجية التي تقدمها الفنادق للسائح المحلي خلال شهري يوليو وأغسطس، حيث تركز في الوقت الحالي على تعزيز السياحة الداخلية بالتزامن مع العودة التدريجية للسياحة الدولية.

وأكد عاملون في قطاع الفنادق أن قرار دبي باستئناف استقبال السياح الدوليين من يوم 7 يوليو، يعد خطوة قوية نحو تدشين المرحلة الجديدة من تعافي قطاع السياح الذي تأثر بشكل كبير من جراء الإغلاق الحاصل من تداعيات أزمة «كوفيد 19»، مشيرين إلى أن تعافي قطاع السياحة سينعكس على مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى في الدولة.

وقالوا ل ”الخليج 365” إن الفنادق على استعداد تام لاستقبال السياح الدوليين بعدما أعلنت دبي عن فتح السياحة الدولية مرة أخرى، مشيرين إلى أن المرحلة المقبلة سوف تشهد بالتأكيد حجوزات من الأسواق الدولية مع بدء تخفيف القيود العالمية.

تسريع عجلة التنمية

وقال ديفيد برنس، نائب الرئيس الإقليمي لروتانا: «يؤكّد قرار استقبال الزوار الدوليين اعتباراً من 7 يوليو الجاري على جاهزية إمارة دبي وجهودها المبذولة لدعم القطاع السياحي في دولة الإمارات. وباعتبارنا من أهم شركات الضيافة في الدولة، نحن على أتم الثقة بأن يدفع هذا القرار انتعاش النشاط الاقتصادي وتعزيز مساعي قطاع السياحة والضيافة والترفيه والقطاعات الأخرى الرامية إلى تسريع عجلة التنمية وتسهيل عودة الحياة الطبيعية على مراحل. ومن هنا نريد التوجه بالشكر الجزيل لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على هذه الخطوة البارزة التي ستخلق نقلة نوعية في القطاع على كافة المستويات.

وأضاف برنس، بفضل عودة السياحة الداخلية التي ساهمت في دعم وانتعاش قطاع الفنادق في الدولة، فإن استقبال دبي الزوار الدوليين سيدعم جميع القطاعات الرئيسية وعلى رأسها قطاعا السياحة والفنادق. وسنشهد بكل تأكيد ارتفاعاً في حجوزات الفنادق في الإمارة وإقبالاً واسعاً على مختلف المرافق السياحية والمطاعم والأنشطة الترفيهية وغيرها. ونحن نتطلع إلى الترحيب بالضيوف والزوار في فنادقنا ومنتجعاتنا لتقديم تجارب ضيافة لا تُنسى لهم وخدمات متفرّدة ذات جودة عالية.

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وأوضح برنس، نؤكّد على أهميّة دورنا في الحفاظ على صحة وسلامة الجميع؛ وذلك عبر تطبيق العديد من الإجراءات والتدابير الاحترازية وعلى رأسها برنامج عالم روتانا الآمن الذي أطلقناه مؤخراً لضمان صحة وسلامة ضيوفنا من لحظة وصولهم إلى فنادقنا حتى تسجيل خروجهم لنكون على قدر ثقتهم ولتكون تجربتهم المميزة مفعمة بالاطمئنان وراحة البال».

تعقيم مكثف

وقال محمد عوض الله الرئيس التنفيذي لمجموعة «تايم للفنادق»: إن استقبال دبي الزوار والسياح الدوليين، اعتباراً من السابع من يوليو/ تموز الجاري، يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح نحو عودة قطاعي السياحة والضيافة، اللذين يشكلان حصة كبيرة من الاقتصاد الوطني.

وأضاف عوض الله أن عودة السياح الدوليين إلى دبي بصورة تدريجية تمثل بدء مرحلة التعافي في القطاع، لاسيما أن دبي ستعود بشكل أقوى في المرحلة المقبلة، مع تخفيف القيود على حركة السياحة عالمياً، وبالتالي ستكون المدينة إحدى الوجهات التي سيتجه إليها السياح الدوليون، موضحاً أن الحجوزات من قبل سياحة الأعمال سوف ترتفع أيضاً، بالتوازي مع السياحة الترفيهية التي سترتفع بشكل تدريجي أيضاً.

وأكد عوض الله أن فنادق تايم تبنت بروتوكولاً صارماً في عمليات التعقيم المكثفة في جميع المنشآت الفندقية لضمان أقصى درجات الصحة والسلامة للنزلاء والموظفين، وذلك ضمن توصيات الجهات المختصة في الدولة التي تضع السلامة على رأس سلم أولوياتها.

عروض تفاعلية

وقال جلين نوبس، المدير العام في فندق «ميلينيوم بلايس مرتفعات البرشاء» إن من المتوقع أن يشهد قطاع السياحة عودة تدريجية في مرحلة ما بعد كورونا مع إعادة فتح المطارات واستئناف الرحلات الجوية ومواصلة تعزيز الإجراءات الاحترازية حيث يتميز الفندق بكونه سبّاقاً في اعتماد تدابير وقائية متكاملة.

وأضاف: إننا نواصل جهودنا لتشجيع السياحة المحلية من خلال عروض تفاعلية وترفيهية مباشرة والحضور الدائم على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالفندق، علماً أن الفندق يلتزم بتوفير الراحة واعتماد الإجراءات الوقائية للنزلاء في إطار احترام التعليمات الصحية التي تصدرها وزارة الصحة ووقاية المجتمع وكذلك إجراءات التباعد.

حزمة من المكافآت

وقالت أورسولا الشدياق، المدير العام في فندق «ستوديو ام اربيان بلازا»: يتميز قطاع السياحة في الإمارات بسمعة طيبة على المستوى العالمي ونتوقع عودة النشاط إلى هذا القطاع بالتزامن مع إجراءات السفر الجديدة وإعادة فتح المطارات، ونواصِل في «فندق ستوديو ام اربيان بلازا» استكمال إجراءات الاستعداد للموسم المقبل حيث تتضمن اعتماد تدابير وقائية عالية المستوى في إطار الحملة التي أطلقتها فنادق ومنتجعات «ميلينيوم» لتوفير تجربة ممتعة وآمنة للضيوف مع حزمة من المكافآت والخدمات المجانية لتعزيز مكانة «فندق ستوديو ام اربيان بلازا» الذي يتميز بمفهومه الحضري والأنيق وتوفيره حلاً مثالياً للمسافر الباحث عن أماكن إقامة تتمتع بتصاميم متميزة وتوفر أحدث وسائل الراحة.