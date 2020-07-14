رسم جمركي 137دولاراً/طن من واردات الحديد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض



تبدأ المنافذ الجمركية المحلية والاتحادية، باستيفاء رسم جمركي وقائي، بقيمة 137 دولاراً لكل طن، على واردات الإمارات من «مسطحات الحديد أو الصلب»، اعتباراً من 19 من يوليو الجاري ولغاية 14 مايو/أيار 2021.

وتقرر في وقت سابق، استيفاء الرسم الوقائي على واردات دول مجلس التعاون الخليجي من منتج مسطحات الحديد أو الصلب من غير الخلائط بعرض 600 ملم أو أكثر، مدهونة أو مورنشة أو مغطاة بلدائن وغيرها، الخاضع لبنود التعرفة الجمركية من جدول التعرفة الجمركية لدول مجلس التعاون الخليجي.

ولا يطبق الرسم الوقائي النهائي على واردات دول المجلس من منتج مسطحات الحديد أو الصلب من منشأ الدول النامية، على أن تكون إدارة التعريفة الجمركية والمنشأ هي الجهة المعنية، للنظر في أي خلاف ينشا أو يتعلق بتطبيق هذا القرار.

كذلك تبدأ المنافذ الجمركية بتطبيق الرسم الجمركي الوقائي على واردات دولة الإمارات من منتج الأسمنت المائي بكافة أنواعه، ذات المنشأ الإيراني، اعتباراً من 19 يوليو/تموز الجاري ولغاية 19 يونيو/حزيران 2025.

ويستوفى الرسم النهائي لمكافحة الإغراق من قبل الدوائر الجمركية في الإمارات، وفقاً لإجراءات استيفاء الرسوم الجمركية، بواقع 67.5% من القيمة الجمركية لمنتجات الأسمنت المائي CIF.